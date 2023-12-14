"Заря" - Брейдаблик": где смотреть заключительный матч группового Лиги Конференций, кто фаворит букмекеров

Сотрудничество в области оборонной промышленности и восстановление: Зеленский встретился с представителями норвежского бизнеса

Во время своего визита в Норвегию Президент Украины Зеленский поблагодарил норвежские оборонные компании за помощь и пригласил их наладить производство в Украине, подчеркнув заинтересованность в сотрудничестве в оборонном и энергетическом секторах, включая послевоенное восстановление и "зеленый" переход.