Заработанный пенальти Малиновским принес "Аталанте" 19 победу в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В матче 30-го тура итальянской Серии А “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на выезде встречалась с “Кальяри”, передает УНН со ссылкой на УАФ.
После домашнего поединка прошлого тура против “Наполи” (2:0), который Малиновский пропускал из-за перебора желтых карточек, на этот раз он появился в стартовом составе и отыграл до 58-й минуты. И именно украинец стал одним из героев встречи, заработав на 27-й минуте для своей команды пенальти и удаление в составе соперника. Удар с отметки Муриель и принес “Аталанте” победу со счетом 1:0.
Сейчас, имея в активе 63 очка, “Аталанта” продолжает удерживать четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата и приблизилась к группе лидеров, ведь “Интер” (64) и “Лацио” (68 очков) свои матчи проиграли.
Добавим, что в сезоне-2019/2020 Малиновский провел в составе бергамцив 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные пасы.