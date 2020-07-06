Зароблений пенальті Маліновським приніс "Аталанті" 19 перемогу в Серії А

Після домашнього поєдинку минулого туру проти “Наполі” (2:0), який Маліновський пропускав через перебір жовтих карток, цього разу він з’явився у стартовому складі та відіграв до 58-ї хвилини. І саме українець став одним із героїв зустрічі, заробивши на 27-й хвилині для своєї команди пенальті й вилучення у складі суперника. Удар із позначки Муріеля й приніс “Аталанті” перемогу з рахунком 1:0.

Наразі, маючи в активі 63 очки, “Аталанта” продовжує утримувати четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату та наблизилась до групи лідерів, адже “Інтер” (64) та “Лаціо” (68 очок) свої матчі програли.

Додамо, що в сезоні-2019/2020 Маліновський провів у складі бергамців 36 матчів, в яких забив шість м’ячів та віддав три результативні паси.