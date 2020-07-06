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Зароблений пенальті Маліновським приніс "Аталанті" 19 перемогу в Серії А

Зароблений пенальті Маліновським приніс "Аталанті" 19 перемогу в Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У матчі 30-го туру італійської Серії А “Аталанта” півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на виїзді зустрічалася з “Кальярі”, передає УНН з посиланням на УАФ.

Після домашнього поєдинку минулого туру проти “Наполі” (2:0), який Маліновський пропускав через перебір жовтих карток, цього разу він з’явився у стартовому складі та відіграв до 58-ї хвилини. І саме українець став одним із героїв зустрічі, заробивши на 27-й хвилині для своєї команди пенальті й вилучення у складі суперника. Удар із позначки Муріеля й приніс “Аталанті” перемогу з рахунком 1:0.

Наразі, маючи в активі 63 очки, “Аталанта” продовжує утримувати четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату та наблизилась до групи лідерів, адже “Інтер” (64) та “Лаціо” (68 очок) свої матчі програли.

Додамо, що в сезоні-2019/2020 Маліновський провів у складі бергамців 36 матчів, в яких забив шість м’ячів та віддав три результативні паси.

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