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Заправлял российские танки и вывозил зерно из Украины: экс-депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 15:09  •  10495 просмотра

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СБУ подозревает экс-депутата Херсонского областного совета Юрия Ковалева в государственной измене за содействие российской агрессии и переориентацию местного бизнеса на поддержку оккупантов.

Депутат херсонского областного совета Юрий Ковалев получил подозрение в государственной измене и сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали 

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены на депутата Херсонского облсовета Юрия Ковалева. Сейчас он входит в состав оккупационной "госдумы Херсонской области" от путинской партии "единая россия" и продолжает способствовать вооруженной агрессии рф против Украины.

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В ведомстве напомнили, что подозреваемый является старшим братом экс-нардепа-предателя  от "Слуги народа" Алексея Ковалева, который после оккупации областного центра публично поддержал "присоединение" региона к рф и стал "заместителем" гауляйтера Сальдо "по вопросам сельского хозяйства".

На основании собранных доказательств Юрию Ковалеву сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)

 - говорится в сообщении.

Поскольку он находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан.

Дополнение

Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на нужды страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого осуществил их "перерегистрацию" по российскому законодательству. Среди них - местный агрохолдинг, который в этом году переправил в Россию почти 35 тысяч тонн украинского зерна на общую сумму 140 млн грн

- резюмировали в Службе безопасности

Кроме того, следователи выяснили, что по указанию Юрия Ковалева подконтрольные ему автозаправочные станции осуществляли "внеочередное" обеспечение горючим военной техники РФ, в том числе вражеских танков и бронемашин.

Вместе компании фигуранта активно поставляли "продпайки" для рашистов, находящихся на российских блокпостах в оккупированной части региона.

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Также предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" и "сборов". Только за август 2022 года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу захватчиков почти 3 млн российских рублей.

Напомним

В Украине к 12 годам заключения приговорили информатора российских спецслужб, который  собирал разведданные о местах базирования украинских военных в Донецкой области.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
Заправляв російські танки та вивозив зерно з України: ексдепутату Херсонської облради повідомили про підозру
Refueling Russian tanks and exporting grain from Ukraine: ex-deputy of Kherson regional council is served with a notice of suspicion
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