Заправлял российские танки и вывозил зерно из Украины: экс-депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении
Киев • УНН
СБУ подозревает экс-депутата Херсонского областного совета Юрия Ковалева в государственной измене за содействие российской агрессии и переориентацию местного бизнеса на поддержку оккупантов.
Депутат херсонского областного совета Юрий Ковалев получил подозрение в государственной измене и сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
Служба безопасности собрала доказательства государственной измены на депутата Херсонского облсовета Юрия Ковалева. Сейчас он входит в состав оккупационной "госдумы Херсонской области" от путинской партии "единая россия" и продолжает способствовать вооруженной агрессии рф против Украины.
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В ведомстве напомнили, что подозреваемый является старшим братом экс-нардепа-предателя от "Слуги народа" Алексея Ковалева, который после оккупации областного центра публично поддержал "присоединение" региона к рф и стал "заместителем" гауляйтера Сальдо "по вопросам сельского хозяйства".
На основании собранных доказательств Юрию Ковалеву сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)
Поскольку он находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан.
Дополнение
Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на нужды страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого осуществил их "перерегистрацию" по российскому законодательству. Среди них - местный агрохолдинг, который в этом году переправил в Россию почти 35 тысяч тонн украинского зерна на общую сумму 140 млн грн
Кроме того, следователи выяснили, что по указанию Юрия Ковалева подконтрольные ему автозаправочные станции осуществляли "внеочередное" обеспечение горючим военной техники РФ, в том числе вражеских танков и бронемашин.
Вместе компании фигуранта активно поставляли "продпайки" для рашистов, находящихся на российских блокпостах в оккупированной части региона.
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Также предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" и "сборов". Только за август 2022 года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу захватчиков почти 3 млн российских рублей.
Напомним
В Украине к 12 годам заключения приговорили информатора российских спецслужб, который собирал разведданные о местах базирования украинских военных в Донецкой области.
Заправлял российские танки и вывозил зерно из Украины: экс-депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении
СБУ подозревает экс-депутата Херсонского областного совета Юрия Ковалева в государственной измене за содействие российской агрессии и переориентацию местного бизнеса на поддержку оккупантов.
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