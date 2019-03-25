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Заполненность ПХГ Украины газом сократилась до 28%

Киев • УНН

 • 12504 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 230 марте уменьшился до 8,913 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

Заполненность ПХГ Украины газом сократилась до 28%

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 21,59 млн куб. м газа.

При этом в данных за 23 марта указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии - 10,44 млн куб. м, из Венгрии - 4,80 млн куб. м, из Польши - 6,27 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 28%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цены на газ для населения выросли на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая. Речь может идти о повышении на 15%.

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