Заполненность ПХГ Украины газом сократилась до 28%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 230 марте уменьшился до 8,913 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В течение суток из ПХГ Украины отобрано 21,59 млн куб. м газа.
При этом в данных за 23 марта указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии - 10,44 млн куб. м, из Венгрии - 4,80 млн куб. м, из Польши - 6,27 млн куб. м газа.
Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 28%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цены на газ для населения выросли на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая. Речь может идти о повышении на 15%.