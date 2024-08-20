Заповедник "Каменные Могилы", вероятно, уничтожен после размещения на его территории вс рф - советник мэра Мариуполя

Лагеря российских военных размещены на территории заповедника "Каменные могилы", оккупированного Мариупольского района. С учетом поведения и характера базирования, заповедник "Каменные Могилы" уничтожен, пишет "Андрющенко Time", передает УНН.

Детали

Заповедник "Каменные Могилы" уничтожен, после того, как российские военные разместили свои лагеря на его территории.

С учетом поведения и характера базирования (в частности ленточного полигона и использования техники всех видов) можно утверждать, что заповедник "Каменные Могилы" уничтожен, - пишет ТГ-канал советника городского головы г. Мариуполь.

Справка

Территория заповедника "Каменные могилы" находится возле с. Назаровка Никольской части Мариупольского района, неподалеку Розовки, уточняет "Андрющенко Time".

Также указывается, что это уже второй заповедник, уничтоженный россиянами на территории района. Первым россияне уничтожили заказник "Меотида" (от. Мариуполя до хутора Бабах-Тарама). Бомбами и размещением военных. Уникальных место гнездования птиц в Красной Книге потеряно. Одним из последних уничтожено россиянами ради забавы в с. Белосарайская Коса (так называемый "Чаечий остров").

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