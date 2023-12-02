Запорожская АЭС перешла с резервной на нормальную схему питания после блэкаута - Укрэнерго
Киев • УНН
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вернулась с резервной на нормальную схему питания после блэкаута
Запорожская АЭС уже перешла с резервной на нормальную схему питания после блэкаута ночью, сообщила в субботу НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Укрэнерго возобновило работу высоковольтной линии, которая необходима для энергообеспечения потребностей Запорожской атомной электростанции. Сейчас станция уже перешла с резервной на нормальную схему питания
Детали
В Укрэнерго указали, что ЗАЭС потеряла связь с энергосистемой ночью во время очередной российской атаки. "В ночь на 2 декабря во время ракетной атаки на Днепропетровскую область были повреждены сразу две воздушные линии - 750 и 330 кВ, которые передают электроэнергию для обеспечения собственных нужд Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении.
Энергообеспечение потребителей на Запорожье и Днепропетровской области не прекращалось, задействованы резервные линии для обеспечения их потребностей, указали в НЭК.
Как отмечается, диспетчеры Укрэнерго смогли вернуть в работу основную магистральную линию энергопитания ЗАЭС классом напряжения 750 кВ. "Сейчас Запорожская атомная станция получает электроэнергию, которая необходима для ее безопасной работы, из объединенной энергосистемы Украины", - сообщили в НЭК.
"Ремонтные бригады Укрэнерго начнут восстановление поврежденных высоковольтных линий, как только позволит ситуация с безопасностью. Спасибо ПВО за безупречную работу, без которой повреждения в энергосистеме могли бы быть значительно более масштабными", - подытожили в Укрэнерго.
Напомним
Как сообщали в НАЭК "Энергоатом", на Запорожской АЭС ночью произошел очередной блэкаут, создающий угрозу ядерной и радиационной безопасности. Сегодня утром усилиями украинских специалистов восстановлена связь с украинской энергосистемой, а именно восстановлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.
Запорожская АЭС перешла с резервной на нормальную схему питания после блэкаута - Укрэнерго
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вернулась с резервной на нормальную схему питания после блэкаута.
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