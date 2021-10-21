Запорожский железорудный комбинат увеличит добычу руды в 4 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. 20 октября 2021 года на Запорожском железорудном комбинате анонсирован старт строительства Южного вентиляционного ствола № 2 (ЮВС-2). Реализация такого масштабного проекта на горнорудном предприятии осуществляется впервые за 30 лет существования независимой Украины.
За реализацию проекта комплексно отвечает Corum Group (входит в ДТЭК Энерго). Сумма финансирования двух этапов проекта составляет около 81,6 млн долларов. Строительство Южного вентиляционного ствола № 2 позволит увеличить объемы добычи руды с Переверзовского месторождения с нынешних 0,5 млн тонн до 2 млн тонн и создать более 1500 новых рабочих мест на ЗЖРК и в смежных отраслях, а также обеспечить рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и даст толчок дальнейшему развитию экономики региона и страны.
Юрий Рыженков, Генеральный директор Группы Метинвест (акционер ЗЖРК), отметил что реализация этого проекта позволит гарантировать занятость тысяч горняков и создать рабочие места в смежных отраслях.
“В этом году Метинвест отметил первые 15 лет своей работы. Сумма инвестиций компании за этот период превысила 10 млрд долларов: каждый десятый доллар в развитие украинского промышленного сектора — это вклад Метинвеста. Мы верим в Украину, верим в ее экономику, поэтому продолжаем инвестировать в укрепление позиций украинского национального производителя. В долгосрочной перспективе реализация стратегического проекта с высоким экспортным потенциалом позволит ЗЖРК освоить месторождение богатых железных руд, а значит гарантировать занятость тысяч горняков, создать рабочие места в смежных отраслях, нарастить отчисления в бюджеты всех уровней и обеспечить устойчивое развитие региона”, — заявил Рыженков.
Запорожский железорудный комбинат — одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины по подземной добыче руды, обеспечивает работой почти 5 тысяч горняков. На ЗЖРК разработана перспективная стратегия развития предприятия, предусматривающая отработку Юго-Белозерского месторождения до горизонта 1540 м и Переверзовского месторождения до горизонта 840 м. В 2020 году комбинат увеличил свои инвестиции в капитальное строительство до 441 млн гривен, при этом направив в бюджеты всех уровней более 1,1 млрд гривен.