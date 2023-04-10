Запорожская область подверглась трем авиационным атакам врага - ОВА

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"Васильевский и Пологовский районы держат вражеский удар: за сутки добавилось 31 новое разрушение. Кроме домов людей и хозяйственных построек разрушено современное образовательное учреждение в небольшом селе. Три авиационные атаки, одна с применением БПЛА, и 58 артиллерийских обстрелов враг совершил на территории Запорожской области", - сообщил Малашко.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и 4 ракетных удара. Также враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.