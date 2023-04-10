Запорізька область зазнала трьох авіаційних атак ворога - ОВА

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"Василівський та Пологівський райони тримають ворожий удар: за добу додалося 31 нове руйнування. Крім людських домівок та господарчих споруд зруйновано сучасний освітній заклад у невеликому селі. Три авіаційні атаки, одна з застосуванням БПЛА, та 58 артилерійських обстрілів ворог здійснив на території Запорізької області", - повідомив Малашко.

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За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. Також ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.