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Запасы газа в ПХГ Украины сократились до 17,6 млрд куб. м

Киев • УНН

 • 11124 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 19 января уменьшился до 17,618 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Запасы газа в ПХГ Украины сократились до 17,6 млрд куб. м

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 19 января из ПХГ Украины отобрано 68,16 млн куб. м.

При этом в данных за 19 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 11,69 млн куб. м, из Польши - 970 тыс. куб. м, данных о поступлении газа из Венгрии нет.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.

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