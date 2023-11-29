Запад не способен постичь масштаб угрозы, пока кремль не устроит ему Перл-Харбор - Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, во время дискуссии на внешнеполитическом форуме в Берлине указал, что страх эскалации влияет на то, что Запад недостаточно открыт и честен в отношении того, что на самом деле означает агрессия РФ против Украины. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение, передает УНН.

В большинстве случаев мы пытаемся представить это как региональную, все еще далекую проблему, которая нас совершенно не затрагивает. Это большая политическая проблема, которая должна быть в центре дискуссий. (...) Как человек, интересующийся историей, я боюсь, что мы ждем Перл-Харбор. Мы уже прошли все этапы, но считаем, что раз Перл-Харбора не произошло, то все хорошо. Однако все не так хорошо - считает Ландсбергис.

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Справка

7 декабря 1941 года года военно-морская и воздушная базы США, расположенные в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху, Гавайи, подверглись сокрушительной атаке со стороны воздушных и подводных сил ВМС Японии. В результате этой атаки было уничтожено или повреждено 20 кораблей, 188 американских самолетов, кроме того США потеряли погибшими 2395 человек. Японские силы потеряли 29 самолетов и пять малых подводных лодок.

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