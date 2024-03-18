Замороженные российские активы лучше потратить на оборону Украины, а не на ее восстановление - министр иностранных дел Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в понедельник в Брюсселе заявил, что замороженные российские активы следует потратить на предотвращение последствий агрессии, и на защиту Украины, а не на ее восстановление. Такое мнение он выразил польскому изданию PAP после завершения встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает УНН.

Лично я хотел бы пойти дальше. Я считаю, что агрессор должен платить за последствия своей агрессии. Поскольку мы уже знаем, что россия не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине, лучше их потратить на предотвращение последствий агрессии, для защиты Украины, а не только для ее восстановления. - подчеркнул Радослав Сикорский.

Детали

Сикорский также сообщил, что уже есть политическое решение о направлении процентов от замороженных российских активов в пользу Украины. Впрочем, юридически это еще не согласовано.

Мы получили политическое решение, хотя еще не юридическое, что проценты от капитала (российского капитала, который заморожен на Западе - ред.) будут использованы в пользу Украины. - сообщил глава МИД Польши.

Он также приветствовал выделение дополнительных 5 миллиардов евро Европейскому фонду мира (EPF). средства будут направлены исключительно на поддержку Украины.

Это означает, что то, что страны дают Украине, будет возвращено, а те, кто не дают Украине, сделают платежи (в EPF). Это означает, что никто в Европе - кроме одной страны (Венгрии - ред.) - не будет давать. - подытожил Сикорский.

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Дополнительно

Ранее Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил важность того, чтобы замороженные российские активы были использованы для выплаты компенсаций украинцам, пострадавшим от российской агрессии, поскольку Россия должна уплатить репарации за ущерб, причиненный ее военными преступлениями.