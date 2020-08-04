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Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы - нардеп

Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы - нардеп

Киев  •  УНН

 • 13754 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Вместо реформы в области распределения электричества, Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг хочет внедрить RAB-тарифы по провальной методологии правительства Азарова. Цель - снизить стоимость облэнерго для приватизации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Людмила Буймистер, народный депутат фракции "Слуга народа", Председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, передает УНН.

По информации Буймистер, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк предлагает внедрить стимулирующее тарифообразование по методологии, которую предлагало правительство Азарова - разделение базы активов операторов системы деления на "старую" и "новую" и начисление ставки возврата инвестиций на уровне 3-4% для старых активов и 17 % для новых активов. Депутат отметила, что во времена Азарова предлагалась аналогичная модель стимулирующего тарифа с распределением баз активов и ставок возврата инвестиций.

"Такого разделения и подхода нет нигде в Европе, так как корректно разделить базы "старую и новую" и вести по ним учет - невозможно. Так же, как и нет доходности по двум ставкам. Во всем мире бизнес привлекателен для инвестора тогда, когда дает доход больший, чем депозит в банке. Это измеряется показателем WACC. Для бизнеса распределение электроэнергии - сегодня это около 17%", - пишет Буймистер. По мнению депутата, ни один инвестор не придет в бизнес со стимулирующим тарифообразованием без стимулов

Концепция RAB-тарифов правительства Азарова, которое сейчас почти полностью повторяет НКРЭКУ под председательством Тарасюка, известная тем, что не привела инвесторов в отрасль.

"Его не пугает то, что "азаровский" концепт был провальным, его не пугает, что ни один инвестор не пришел, его не пугает, что Украина скатилась на последнее место в Европе по качеству электроснабжения, а на сетях - нигде заплату ставить", - подчеркивает Людмила Буймистер.

По ее мнению, НКРЭКУ заинтересована уменьшить стоимость облэнерго перед приватизацией:

"Его цель - меньше денег для сетей, чтобы они стоили дешевле для приватизации и "прикрываться" вечными байками популистов о росте тарифов", - убеждена Буймистер.

Буймистер также утверждает, что на замечания участников рынка распределения электроэнергии о том, как обновлять сети и выполнять требования по улучшению электроснабжения, НКРЭКУ вместо того, чтобы изменить подход к инвестициям - снизила требования к качеству электроснабжения и позволила компаниям ничего не улучшать 13 лет до 2034 года.

"Разве потребители могут и должны ждать так долго? Останутся в Украине до 2034 года хоть какие-то сети, чтобы их улучшать?" - возмущается нардеп.

По мнению Буймистер, действия регулятора - это имитация реформ, возвращение к "азаровщине" и попытка скрыть главную цель НКРЭКУ: "реформа ради создания видимости реформы".

Напомним, ранее Экспертный совет при Министерстве энергетики сообщил, что введение стимулирующего тарифообразования (RAB-модели) по европейскому образцу позволит решить многие проблемы украинской электроэнергетики и создаст стимулы для инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей и развитие распределительной инфраструктуры.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец подчеркнула, что стимулирующее тарифообразование действительно является механизмом, который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и дает возможность инвестировать в сеть.

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