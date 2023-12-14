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Заместитель главного исполнительного директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов рассказал о готовности компании к внедрению системы расширенной ответственности производителя

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 07:00  •  12463 просмотра

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По мнению Дениса Хренова, система расширенной ответственности производителя должна быть формой самоорганизации бизнесов для координации усилий для раздельного сбора и дальнейшего ответственного обращения с отходами упаковки.

30 ноября в Киеве состоялась ежегодная бизнес-встреча "Напитки Украины", которая объединила производителей напитков, представителей ритейла и поставщиков упаковки, передает УНН.

Заместитель главного исполнительного директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов стал участником дискуссионной панели "Расширенная ответственность производителей. Отечественные практики".

Во время панели участники обсудили проблему управления и обращения с отходами, которая на сегодня является одним из крупнейших экологических вызовов, стоящих перед Украиной. Сейчас лучшей практикой обращения с отходами является практика европейских стран, которая базируется на Директиве 2008/98/ЕС. Она предусматривает максимальный фокус на повторное использование ресурсов, ресурсосбережение и замещение первичных природных ресурсов вторичными. Таким образом, Директива помогает уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить сохранение природных ресурсов, а также четко регламентировать вопросы образования и обращения с отходами.

В частности одним из важных пунктов Директивы является принцип расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно ей, именно производитель несет ответственность за упаковку и продукцию в ней, он должен обеспечить раздельный сбор, передачу на переработку или восстановление упаковки. Дополнительным необходимым элементом для полноценной работы системы расширенной ответственности производителя является специальная маркировка.

На сегодня в Украине до сих пор полноценно не реализован механизм РОП из-за отсутствия принятия необходимого законодательства. Работа законотворцев в этом направлении продолжается уже более 10 лет. Со своей стороны украинские производители также активно приобщаются к наработке законодательных предложений относительно действенных инструментов для внедрения эффективной системы РОП.

"Сейчас видим положительное движение. Насколько понимаем, то есть план принять закон в течение 2024 года", - комментирует Денис Хренов.

Как социально ответственный бизнес, стремящийся к долгосрочному устойчивому развитию, AB InBev Efes Украина в своей работе придерживается принципов бережного использования природных ресурсов и ответственного обращения с отходами. Одна из экологических целей компании до 2025 года имеет целью использование 100% оборотной тары или упаковки из преимущественно переработанных материалов. Таким образом, компания стремится к уменьшению объема первичных упаковочных материалов и увеличению количества оборотной упаковки, такой как кега или оборотная стеклянная бутылка, тем самым способствует уменьшению отходов упаковки.

"Наша компания является одним из крупнейших производителей напитков в Украине, поэтому мы используем очень много упаковки - как одноразовой, так и многоразовой, которая, кстати, является наиболее экологичной и имеет отдельную систему обращения с ней. Как представители крупного бизнеса, мы уже давно работаем над внедрением системы расширенной ответственности производителя и готовы к работе на рынке, где будет качественная и работающая система обращения с отходами", - отметил Денис Хренов во время своей речи.

По мнению Дениса Хренова, система расширенной ответственности производителя должна быть формой самоорганизации бизнесов для координации усилий для раздельного сбора и дальнейшего ответственного обращения с отходами упаковки. По его словам, компания AB InBev Efes Украина является активным сторонником внедрения РОП и заинтересована иметь эффективную и действующую систему, которая будет предлагать выгодный тариф как производителю, так и потребителю продукции в упаковке.

"В этом направлении мы сотрудничаем с "УКРПЕК" и вместе с другими крупными компаниями. Мы видим, что ключевыми условиями внедрения РОП является принятие соответствующего законодательства и решение организационных моментов о возможности создания юридических лиц для организаций-операторов рынка раздельного сбора отходов, сейчас этот процесс требует получения разрешения от АМКУ", - подытожил он.

Система расширенной ответственности производителя в контексте обращения с отходами будет эффективно работать при условии сотрудничества бизнеса и понимания потребителей принципов правильной сортировки отходов. Именно поэтому масштабное обучение для населения должно стать обязательной частью стратегии внедрения РОП.

Этот подход уже реализует в своей деятельности Украинская Упаковочно-Экологическая Коалиция ("УКРПЕК"), которая является неприбыльной организацией и поддерживается исключительно за счет взносов представителей ответственного бизнеса. Укрпек уже имеет опыт реализации пилотного проекта в Вышгороде для школ и детских садов, которым были предоставлены контейнеры и учебные материалы об обращении с отходами и правильной сортировке мусора. В ближайшее время география таких пилотных инициатив будет расширяться, в частности, планируется охватить Ворзель, Ирпень, Бучу, для которых уже закупили 400 контейнеров для сортировки мусора.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Заступник головного виконавчого директора AB InBev Efes Україна Денис Хренов розповів про готовність компанії до впровадження системи розширеної відповідальності виробника
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Заместитель главного исполнительного директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов рассказал о готовности компании к внедрению системы расширенной ответственности производителя

По мнению Дениса Хренова, система расширенной ответственности производителя должна быть формой самоорганизации бизнесов для координации усилий для раздельного сбора и дальнейшего ответственного обращения с отходами упаковки.

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