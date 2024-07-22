Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что подал иск о защите чести и достоинства против Центра противодействия коррупции и лично председателя правления Виталия Шабунина, где требует опровергнуть информацию о его причастности к утечке данных досудебного расследования НАБУ. В ЦПК отреагировали на обвинения.

Требую от Центра противодействия коррупции и лично от Виталия Шабунина опровергнуть распространенную против меня недостоверную информацию о якобы сливе фигурантам одного из расследований данных досудебного расследования НАБУ заявил Гизо Углава.

Как известно, ЦПК и Шабунин начали скоординированную атаку на НАБУ и Гизо Углаву, когда потеряли влияние на антикоррупционный орган, обвинив его в якобы утечке информации. Но согласно выводам экспертов причастных к делу, "слив" этой информации произошел именно со стороны близких к ЦПК детективов и был специально спланирован с целью дискредитации и возможного увольнения заместителя директора Бюро.

В своем публичном ответе на иск Углавы Шабунин отметил, что причастность заместителя директора НАБУ к сливу информации была установлена ​​в журналистских расследованиях, хотя ни в одном из них об Углаве речь не идет.

В общественных кругах считают, что мотивами атаки на НАБУ является личная месть Шабунина и попытка усилить свое личное влияние на орган.