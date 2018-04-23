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Законопроект Рыбалки о кредитных союзах может приумножить коррупцию в Минфине - экономист

Киев • УНН

 • 18887 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Законопроект № 6405 "О кредитных союзах" авторства нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки не содержит положений по защите прав потребителей, а кроме того, может спровоцировать ряд коррупционных рисков. Об этом в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Законопроект Рыбалки о кредитных союзах может приумножить коррупцию в Минфине - экономист

По его словам, кредитные союзы на сегодня является одним из финансовых инструментов, которыми пользуются люди. Поэтому они должны работать.

"Лучшее - это враг хорошего. Не надо их (кредитные союзы - ред.) улучшать, потому что потребности нет. Вы же не слышали о проблемах с кредитными союзами настолько серьезных, чтобы надо было их улучшать? Нет.

Относительно законопроекта № 6405. Начав что-то менять, давайте опираться на то, что есть. Действующие изменения (указанного законопроекта - ред.) не регулируют вопросы привлечения депозитов - не определяются условия привлечения, порядок возврата и тому подобное. Если имплементация этих норм будет идти подзаконным актом, то у нас Минфин, скорее всего, будет заниматься регулированием кредитных союзов. И это уже проблема. Пока они работают более менее самостоятельно, любые претензии членов кредитных союзов друг к другу или к руководству будет решать суд. Если же принять этот закон, то, может быть, это будет Минфин. Нам нужно увеличение уровня коррупции в Минфине? Вряд ли", - отметил он.

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Гаврилечко добавил, что документ № 6405 не содержит положений о защите прав потребителей кредитных союзов и не показывает ответственности за нарушение требований данного законопроекта.

"Зачем принимать то, что не дает больше гарантий и не регулирует те механизмы, которые сейчас есть? Собираетесь усовершенствовать кредитные союзы, хорошо. Но где усовершенствования?

Хуже того, предложенными изменениями нивелируется обязательность возврата кредитным союзом взносов, не подлежащих возврату в случае выхода из союза. То есть, вы вложили в кредитный союз какую-то сумму денег. Потом решили выйти из кредитного союза. Если сейчас вам эти деньги должны вернуть в порядке, предусмотренном уставом, то после принятия этого закона это становится необязательным", - пояснил эксперт.

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Он также предположил, что лоббировать изменение законодательства в отношении кредитных союзов могут заинтересованные в создании кооперативных банков лица.

"Возможно ответ на ваш вопрос кроется еще в одних нормах, а именно - возможность монополии участия кредитных союзов в создании кооперативных банков. И кооперативные банки получают ряд привилегий. Например, снижение роста уставного капитала. Может этот законопроект именно сделан для того, чтобы предоставить возможность в очень специфический способ создавать небольшие частные кооперативные банки с несколько иными требованиями к их существованию, чем у всех остальных. А вовсе не для того, чтобы усовершенствовать саму систему функционирования кредитных союзов. Я не исключаю такой возможности, что все это сделано именно ради этих норм. Это нормальная практика для Украины, когда законопроект имеет одно название, а его нормы - ничего общего не имеют с его названием", - подчеркнул Гаврилечко.

Напомним, ранее законопроект Рыбалки "О кредитных союзах" раскритиковали специалисты Главного экспертного управления ВР.

О наличии в нем коррупционной составляющей заявила и лидер "БЮТ" Юлия Тимошенко.

Также, документ раскритиковали и юристы.

"Когда я ознакомился с законопроектом № 6405, я понял, что целью является не изменение и улучшение работы кредитных союзов, и не является целью защита граждан, членов этих союзов ... Очевидно другое - указанному комитету (по финансовой политике и банковской деятельности - ред.) хотелось залезть в деятельность чужих комитетов.

Представьте себе, что простым законом о кредитных союзах вносятся изменения в Земельный кодекс Украины, где держателем земельных участков сельскохозяйственного назначения и прав аренды на них могут быть не только банки, но и кредитные союзы. То есть, кто-то готовит под свою кредитный союз то, чтобы под него складывать земельные участки", - подчеркнул Кармазин.

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