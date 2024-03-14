Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и отнесению предприятий к "рисковым" - Южанина

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев своим законопроектом о клубе белого бизнеса хочет под видом налоговых нянь узаконить право налоговой признавать налогоплательщика рисковым для остановки регистрации налоговых накладных. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина, пишет УНН.

Гетманцев в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с коллегами подготовил законопроект о клубе белого бизнеса. По его словам, суть документа в том, что "если предприниматель соответствует простым и прозрачным критериям по уровню уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зарплаты, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально".

"Под видом налоговых нянь для избранных власть попытается узаконить право налоговой признавать плательщика рисковым (это предусмотрено только постановлением КМУ) для остановки регистрации его налоговых накладных, что во многих случаях носит элементы налогового рейдерства", - написала Южанина в своем Telegram-канале.

Южанина сообщила, что налоговая няня или комплаенс-менеджер будет только у тех налогоплательщиков, кто соответствует определенным стандартам, то есть "избранных", и определять их будет сама налоговая на основе системы управления рисками, критерии которых, собственно, будет утверждать также сама.

По ее словам, "избранным" плательщикам предоставят статус высокого уровня добровольного соблюдения налогового законодательства и:

- не будут проводить плановые документальные проверки;

- до 5 дней сократят сроки для камеральной и документальной проверок (вместе до 10 дней) для подтверждения бюджетного возмещения НДС;

- за 5 дней будут предоставлять индивидуальные налоговые консультации и информацию о налоговых рисках и путях их устранения.

Для того, чтобы стать "избранным" налогоплательщиком, юридическим лицам и ФЛП, по ее словам, надо соответствовать следующим требованиям:

- плательщик не был рисковым плательщиком в СМКОР;

- отсутствие НУР о нарушении предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров в течение года;

- отсутствие несогласованных сумм по НУР свыше 51 тыс. грн по результатам документальных проверок;

- отсутствие нарушений по представлению отчетности и/или документов/уведомлений, в том числе по КИК и финансовой отчетности;

- отсутствие долгов по уплате налогов/ЕСВ или наличие долга не более 3060 грн;

- отсутствие примененных к плательщику санкций в порядке, установленном Законом Украины "О санкциях".

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Чтобы стать "избранным", юридическое лицо, в частности, должно одновременно иметь уровень уплаты налога на прибыль выше среднего по отрасли; уровень уплаты НДС выше среднего по отрасли (кроме плательщиков, у которых экспорт составляет более 25%); зарплата работников такой компании должна быть не менее чем средняя зарплата в соответствующей отрасли в регионе с коэффициентом 1,1, и количество работников - не менее 5 человек.

Чтобы стать "избранным", ФЛП должен также платить НДС на уровне выше среднего по отрасли, иметь зарплаты не меньше среднего уровня по отрасли в регионе, иметь оборот более 5 млн грн и уровень уплаты налогов в государственный и местные бюджеты выше среднего по отрасли.

В то же время авторы законопроекта считают, что физические лица - предприниматели - плательщики единого налога I группы, II группы, IV группы, а также III группы с доходом менее 5 млн грн или не имеющие наемных работников, не могут быть налогоплательщиками со статусом высокого уровня добровольного соблюдения налогового законодательства.

"Краткий общий вывод: политика двойных стандартов действующей власти по упрощению налоговых правил для избранных недопустима. А то, что эти изменения узаконят превышение полномочий налоговой службы, которое "процветает" сегодня при остановке регистрации налоговых накладных и присвоении плательщикам статуса рисковых - является угрозой для каждого налогоплательщика", - подчеркнула Южанина.

Напомним

Налоговая политика, которую внедряет Гетманцев, серьезно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку, заявила волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук в эксклюзивном интервью УНН.