Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Законопроект о "клубе белого бизнеса", одним из авторов которого является председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Гетманцев в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с коллегами подготовил законопроект о "клубе белого бизнеса". По его словам, суть документа в том, что "если предприниматель соответствует простым и прозрачным критериям по уровню уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зарплаты, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это помимо других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально".

Нужно прежде всего вспомнить Конституцию и то, что любая дискриминация в Украине запрещена законом, основным. Поэтому здесь вопрос к КСУ - могут ли существовать у нас законы, которые непосредственно противоречат Конституции. Потому что таким образом создаются условия для дискриминации других видов хозяйствующих субъектов и инициатива идет от субъектов законодательной инициативы, что, на мой взгляд, недопустимо в принципе. И все дальнейшие обсуждения они не имеют смысла исходя из того, что это банально противоречат Конституции - сказал Гаврилечко.

В то же время, по мнению эксперта, ликвидация налоговой и таможенной служб вообще позволит уничтожить контрабанду на 100%, а коррупцию в хозяйственной сфере на 90%. "И как показала практика первых месяцев полномасштабной войны, когда фактически эти две службы не работали, уровень налоговых поступлений был более 90% по сравнению с плановой росписью государственного бюджета. То есть без них все работает. Так может их ликвидировать?", - предложил Гаврилечко.

Эксперт добавил, что в истории есть примеры целых цивилизаций, которые успешно существовали без налоговиков, как, например, Египетская. А вот без бизнеса существование цивилизации или государства - невозможно.

Кроме того, он напомнил, что Украина едва ли не единственная страна в мире, которая имеет механизм блокировки налоговых накладных.

"Больше вы не найдете ни одного примера, где чиновник самостоятельно может заблокировать деятельность хозяйствующего субъекта по собственной инициативе по неизвестным причинам. Если мы идем в Европу, как у нас записано в Конституции Украины, что мы стремимся стать членом ЕС, то мы должны использовать европейские практики. То есть, если есть какие-то претензии к хозяйствующему субъекту - для этого есть суд, и соответственно вы в суде должны доказывать, в состязательном процессе, что вы правы. А если чиновник будет не прав и суд станет на сторону хозяйствующего субъекта - тогда чиновник должен из собственного кармана покрыть и все судебные расходы, и убытки предприятия также. А если он не сможет это покрыть собственными средствами - он должен сесть за экономическое преступление. И тогда у нас и с коррупцией все будет намного лучше и с соблюдением законов со всех сторон", - добавил Гаврилечко.

Напомним

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее заявила, что Гетманцев своим законопроектом о клубе белого бизнеса хочет под видом налоговых нянь узаконить право налоговой признавать налогоплательщика рисковым для остановки регистрации налоговых накладных.

В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.