Законодатели США собираются расследовать российские кибератаки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Американские сенаторы Бэн Кардин и Эми Клобушар и конгрессмены Эладжа Каммингс и Эрик Сволвелл заявили, что внесли законопроекты, предусматривающие создание независимой комиссии, целью которой будет расследование иностранного вмешательства в выборы США, передает УНН.
Как отмечается, под иностранным вмешательством имеются в виду атаки российских хакеров на объекты политической инфраструктуры США, а также вброс в американское информационное пространство "фальшивок" с целью повлиять на настроения избирателей.
В палате представителей законопроект поддерживают более 180 законодателей, в сенате - около 10-ти. Среди инициаторов проекта нет ни одного республиканца, однако Эми Клобушар подчеркнула, что ряд республиканских законодателей выступает в поддержку этой инициативы.
Сенатор Бэн Кардин подчеркнул, что США подверглись нападению, и "дела больше невозможно вести, как обычно". В качестве примера верной реакции он привел независимую комиссию, созданную конгрессом для анализа причин терактов 11 сентября 2001 года. Б.Кардин отметил, что речь идет о том, чтобы проанализировать недостатки существующей системы, поскольку администрация избранного президента США Дональда Трампа может подвергнуться подобной атаке.
Сенатор Эми Клобушар вернулась из поездки по странам Балтии и Украине, где ей рассказали, что эти государства давно сталкиваются с подобными действиями России. "Речь идет не об одной - нашей - партии. И не об одних выборах. И не об одной стране", - подчеркнула она.
В США независимые двухпартийные комиссии конгресса обычно обладают большими полномочиями; они способны провести полноценное и серьезное расследование, и их рекомендации в большинстве случаев воплощаются в жизнь.