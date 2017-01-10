Законодавці США збираються розслідувати російські кібератаки

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Американські сенатори Бен Кардін і Емі Клобушар і конгресмени Еладжа Каммінгс і Ерік Сволвелл заявили, що внесли законопроекти, що передбачають створення незалежної комісії, метою якої буде розслідування іноземного втручання у вибори США, передає УНН

Як зазначається, під іноземним втручанням маються на увазі атаки російських хакерів на об'єкти політичної інфраструктури США, а також вкидання в американський інформаційний простір "фальшивок" з метою вплинути на настрої виборців.

У палаті представників законопроект підтримують більше 180 законодавців, у сенаті - близько 10-ти. Серед ініціаторів проекту немає жодного республіканця, однак Емі Клобушар підкреслила, що низка республіканських законодавців виступає в підтримку цієї ініціативи.

Сенатор Бен Кардін підкреслив, що США зазнали нападу, і "справи більш неможливо вести, як зазвичай". Як приклад вірної реакції він навів незалежну комісію, створену конгресом для аналізу причин терактів 11 вересня 2001 року. Б.Кардін зазначив, що йдеться про те, щоб проаналізувати недоліки існуючої системи, оскільки адміністрація обраного президента США Дональда Трампа може піддатися подібній атаці.

Сенатор Емі Клобушар повернулася з поїздки по країнах Балтії та України, де їй розповіли, що ці держави давно стикаються з подібними діями Росії. "Йдеться не про одну - нашу - партію. І не про одні вибори. І не про одну країну", - підкреслила вона.

У США незалежні двопартійні комісії конгресу зазвичай мають значні повноваження; вони здатні провести повноцінне і серйозне розслідування, і їх рекомендації в більшості випадків втілюються в життя.

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