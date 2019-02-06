Закон о продлении моратория на продажу с/х земель официально опубликован
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Закон О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель № 2666-VIII опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины", передает УНН.
Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.
Кроме того, правительству поручено до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщал УНН, 4 февраля Президент продлил мораторий на продажу земли до 2020 года.