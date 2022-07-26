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Заболевших COVID-19 в Украине за неделю стало больше почти на половину

Заболевших COVID-19 в Украине за неделю стало больше почти на половину

Киев • УНН

 • 407574 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В Украине за неделю с 18 по 24 июля количество подтвержденных случаев COVID-19 возросло почти на половину, против показателя неделей ранее – до 2098. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья, пишет УНН.

Детали

По данным ЦОЗ, всего в Украине зафиксировано 5 023 710 случаев ковида.

Из них за текущую отчетную неделю было зафиксировано 2098 случаев, тогда как неделей ранее - 1431. За неделю зафиксирован рост на 46,6%.

При этом за неделю с 18 по 24 июля в Украине ковидом заболели 488 вакцинированных лиц, по сравнению с 300 неделей ранее (+62,7%).

Больше всего случаев за неделю зафиксировано в Киевской области (247), в Киеве (245), Одесской (220), Закарпатской (173), Черновицкой (158) областях.

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Госпитализаций за неделю по Украине увеличилось на 17,6% – до 1221.

Выздоровевших от COVID-19 за неделю – 1485 (+52,8%). В общей сложности поправилось 4 911 788 человек.

Летальных случаев за неделю стало больше на 55,6% - умерли 14 человек, тогда как неделей раньше было 9. Всего от ковида, по данным ЦОЗ, в Украине с начала пандемии умерло 108 713 человек.

Дополнение

В ВОЗ призвали правительства во всем мире принять такие меры, как ношение масок и улучшение вентиляции, на фоне недопустимо большого количества смертей от COVID-19.

Так, новая волна коронавируса в Европе может повлечь за собой и резкий рост заболеваемости в Украине через определенный период времени. Украинцы ведь активно возвращаются домой, а противоэпидемиологические мероприятия почти не выполняются.

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