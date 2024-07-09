Оккупанты свозят на временно захваченные земли Украины полицаев из росгвардии, чтобы бороться с украинским подпольем. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Официальной причиной увеличения количества полицаев является высокий уровень "экстремизма" на ВОТ. Однако в тоталитарной рф экстремизмом является все, что не согласуется с волей кремля, а в случае с ВОТ - любовь к своей родине делает каждого экстремистом, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что завоз полицаев должен по замыслу оккупантов разгрузить армию, которая сейчас участвует в рейдах против местного населения. Также это соответственно увеличит и количество самих рейдов в поисках членов подполья.

Напомним

Население временно оккупированной Донецкой области резко сократилось до полумиллиона из-за принудительной эвакуации российскими властями и исчезновения людей, вызванного фильтрационными мероприятиями.