Киев • УНН
Оккупанты завозят на ВОТ полицейских росгвардии для борьбы с украинским подпольем под предлогом борьбы с "экстремизмом", под которым в россии понимают любое инакомыслие против воли кремля, в том числе и любовь к своей Родине.
Оккупанты свозят на временно захваченные земли Украины полицаев из росгвардии, чтобы бороться с украинским подпольем. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Официальной причиной увеличения количества полицаев является высокий уровень "экстремизма" на ВОТ. Однако в тоталитарной рф экстремизмом является все, что не согласуется с волей кремля, а в случае с ВОТ - любовь к своей родине делает каждого экстремистом,
Детали
Отмечается, что завоз полицаев должен по замыслу оккупантов разгрузить армию, которая сейчас участвует в рейдах против местного населения. Также это соответственно увеличит и количество самих рейдов в поисках членов подполья.
Напомним
Население временно оккупированной Донецкой области резко сократилось до полумиллиона из-за принудительной эвакуации российскими властями и исчезновения людей, вызванного фильтрационными мероприятиями.