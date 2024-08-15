Захватчики организуют для детей на временно оккупированных территориях изучение переписанной истории в попытках интеграции в РФ

Более 20 детей из семей участников войны с так называемой "ЛНР" направили в город Кемерово для участия в проекте "Гордость нации", где их знакомят с методами российской пропаганды. Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Луганской областной государственной администрации.

Детали

Группу из более 20 детей из семей участников войны и погибших боевиков из так называемой "ЛНР" собрали и направили в Кемерово для участия в проекте "Гордость нации". - информирует ОВА.

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Мероприятие должно усилить интеграцию оккупированных территорий в российское общество, поэтому детям организуют изучение углубленного курса переписанной истории.

Также, одно из направлений подготовки, которое ожидает детей - курс молодого бойца.

Напомним

С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще шесть детей.

УНН передавал, что российские захватчики на оккупированных территориях Украины требуют от бизнеса поставить всех работников на учет в военкоматах. Это часть подготовки к возможной мобилизации украинцев, особенно тех, кто не имеет российских паспортов.