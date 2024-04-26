Захватчики на востоке Украины мобилизовали почти 60% горняков и признали 100 из 114 шахт "нерентабельными" - Лысогор

Оккупанты признали нерентабельными почти 100 из 114 шахт востока и мобилизовали почти 60% горняков, в школах "лнр" введут урок по управлению беспилотниками, из Макеевки эвакуировали 60-летнюю женщину. Об этом заявил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, пишет УНН.

Жительница Макеевки, которая согласилась вчера уехать, будет жить на Полтавщине. Краснореченской военной администрацией женщине оказывается вся необходимая помощь. А вот жительница Невского обратилась с вопросом восстановления утраченных документов. Ее сопроводили в Славянск, где предоставляют необходимые консультации. Решаем каждый вопрос людей с деоккупированных территорий, - подчеркнул начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

Также полицейскими Луганщины доставлены и розданы жителям Макеевки продуктовые, гигиенические наборы и питьевая вода.

Этот населенный пункт россияне обстреляли из минометов и артиллерии. От огня врага также страдала Грековка, атаки оккупантов отбиты от Стельмаховки, Макеевки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Дополнение

Почти 100 шахт из 114 на востоке признаны россиянами нерентабельными. Значительное количество этих предприятий до неутешительных экономических показателей довели сами захватчики, не только отсутствием желания вкладывать деньги в развитие сферы. Но и, к примеру, из-за принудительной мобилизации, когда на шахте "Красный партизан" едва собирали по шесть мужчин в смену. Всего на временно оккупированных территориях было мобилизовано почти 60 процентов горняков.

С сентября при всех школах так называемой "лнр" введут курс по управлению БПЛА. Официально управлению беспилотниками будут обучать в специализированных кружках, но их посещение будет обязательным. В качестве наставников будут привлекать российских военных.

Напомним

Оккупанты взялись ревизовать последние 33 шахты Донбасса. Якобы для того, чтобы определить рентабельные и такие, которые работают в убыток. На самом деле причина банальна - на шахтах некому работать и из-за миллионных долгов за электроснабжение их больше не могут содержать.