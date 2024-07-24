Оккупанты готовят новых лекторов для промывки мозгов жителям захваченных территорий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

19-22 июля в Пятигорске состоялся съезд российского общества "знание", которое имеет репутацию кремлевского инструмента для продвижения пропагандистских идей. Во время собрания были проведены тренинги для новых лекторов, которые будут использоваться для воздействия на жителей временно оккупированных территорий.

В рамках кремлевского проекта "русский мир и ценности российской цивилизации", лекторы из террористической страны имеют целью популяризировать кремлевскую идеологию и псевдонаучные представления об истории. В частности, лекции организованы для принудительного посещения бюджетниками и студентами, что является частью стратегии промывки мозгов.

Этот проект активно реализуется на временно оккупированных территориях, где кремлевские гастролеры пытаются навязать свою версию истории и культурных ценностей.

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