Меры безопасности усилили в АТО

"В районе населенного пункта Верхнеторецкое, в связи с серьезной опасностью для гражданских лиц, будут усилены соответствующие меры безопасности.

Подразделениями Вооруженных Сил Украины совместно с Национальной полицией Украины принимаются оперативные меры повышения бдительности относительно пересечения линии соприкосновения для обеспечения безопасности людей от возможных угроз, диверсий, недопущения провокаций и предвзятых целенаправленных обвинений в якобы несоблюдении украинской стороной Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки двое украинских военных погибли и четверо получили ранения в районе населенного пункта Верхнеторецкое.