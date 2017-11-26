Меры безопасности усилили в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В связи с опасностью для гражданских в районе населенного пункта Верхнеторецкое усилили меры безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.
"В районе населенного пункта Верхнеторецкое, в связи с серьезной опасностью для гражданских лиц, будут усилены соответствующие меры безопасности.
Подразделениями Вооруженных Сил Украины совместно с Национальной полицией Украины принимаются оперативные меры повышения бдительности относительно пересечения линии соприкосновения для обеспечения безопасности людей от возможных угроз, диверсий, недопущения провокаций и предвзятых целенаправленных обвинений в якобы несоблюдении украинской стороной Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки двое украинских военных погибли и четверо получили ранения в районе населенного пункта Верхнеторецкое.