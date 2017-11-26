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Заходи безпеки посилили в АТО

Заходи безпеки посилили в АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У зв’язку із небезпекою для цивільних в районі населеного пункту Верхньоторецьке посилили заходи безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр АТО. 

“В районі населеного пункту Верхньоторецьке, у зв’язку із серйозною небезпекою для цивільних громадян, будуть посилені відповідні заходи безпеки.

Підрозділами Збройних Сил України спільно з Національною поліцією України вживаються оперативні заходи підвищення пильності щодо перетину лінії зіткнення для убезпечення людей від ймовірних загроз, диверсій, недопущення провокацій та упереджених цілеспрямованих звинувачень у начебто недотриманні українською стороною Мінських домовленостей”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби двоє українських військових загинули та четверо отримали поранення в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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