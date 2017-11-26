Заходи безпеки посилили в АТО

“В районі населеного пункту Верхньоторецьке, у зв’язку із серйозною небезпекою для цивільних громадян, будуть посилені відповідні заходи безпеки.

Підрозділами Збройних Сил України спільно з Національною поліцією України вживаються оперативні заходи підвищення пильності щодо перетину лінії зіткнення для убезпечення людей від ймовірних загроз, диверсій, недопущення провокацій та упереджених цілеспрямованих звинувачень у начебто недотриманні українською стороною Мінських домовленостей”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби двоє українських військових загинули та четверо отримали поранення в районі населеного пункту Верхньоторецьке.