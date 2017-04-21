Защита С.Переломы заявила отвод следственному судье
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Защита заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы заявила отвод следственному судье Соломенского районного суда Киева Александру Бобровнику, передает корреспондент УНН.
"В связи с тем, что все ходатайства САП распределяются исключительно на судью Бобровника у нас есть подозрение, что это не случайно", - сказал защитник И.Черезов.
По мнению адвоката этот факт вызывает сомнение в беспристрастности следственного судьи Александра Бобровника.
"Мы заявляем отвод вам сейчас. Нам все равно, какой судья будет рассматривать, любой другой судья Соломенского райсуда", - сказал адвокат.
"Учитывая, что НАБУ расследует уголовное производство в отношении вас (судьи - ред.), я считаю, что есть сомнения относительно вашей непредвзятости", - сказал С.Перелома.
При этом сторона обвинения отметила, что заявление об отводе следственного судьи является необоснованной.
"Никакого уголовного производства в отношении судьи Бобровника НАБУ не расследует", - сказал Роман Симкив, добавив, что сторона защиты не привела надлежащих доказательств предвзятости следственного судьи А.Бобровника.
В данный момент в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок до рассмотрения заявления об отводе, которую должен рассматривать другой судья, которого определит автоматизированная система распределения дел между судьями.
Напомним, сегодня заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что другим подозреваемым по делу "ВостГОК" является заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома. САП будет ходатайствовать о применении для него ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.
20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.