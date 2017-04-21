Захист С.Переломи заявив відвід слідчому судді

"У зв’язку з тим, що всі клопотання САП розподіляються виключно на суддю Бобровника у нас є підозра що це не випадково",- сказав І.Черезов.

На думку адвоката цей факт викликає сумнів у неупередженості слідчого судді Олександра Бобровника.

"Ми заявляємо відвід вам зараз. Нам все одно, який суддя буде розглядати, будь-який інший суддя Солом'янського райсуду", - сказав адвокат.

"Враховуючи, що НАБУ розслідує кримінальне провадження щодо вас (судді – ред.), я вважаю, що є сумніви щодо вашої неупередженості", - сказав С.Перелома.

При цьому сторона обвинувачення зазначила, що заява про відвід слідчому судді є необґрунтованою.

"Ніякого кримінального провадження щодо судді Бобровника НАБУ не розслідує", - сказав Роман Симків, додавши, що сторона захисту не навела належних доказів упередженості слідчого судді О.Бобровника.

В даний момент в засіданні оголошена перерва на невизначений термін до вирішення заяви про відвід, яку має розглядати інший суддя, якого визначить автоматизована система розподілу справ між суддями.

Нагадаємо, сьогодні заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що іншим підозрюваним у справі “СхідГЗК” є заступник голови НАК “Нафтогаз України” Сергій Перелома. САП клопотатиме про застосування для нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.

20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.