Защита через суд будет требовать компенсации морального вреда Балуху

"Торжоцкий межрайонный суд Тверской области России 26 сентября должен рассмотреть жалобу защиты освобожденного из российского заключения украинского активиста из Крыма Владимира Балуха из-за его непрерывного пребывания в ШИЗО российской колонии", - говорится в сообщении.

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Адвокат Владимира Балуха сообщила о препятствиях в рассмотрении дела: "В связи с тем, что Балух отбыл из колонии вместе с личным делом, у нас откладывается судебное заседание, поскольку возникли определенные препятствия к рассмотрению. Я продолжаю действовать в этом направлении. Следующее судебное заседание у нас будет 26 сентября. Я буду уточнять исковые требования, в части возмещения морального вреда".

Напомним, что Владимира Балуха регулярно отправляли в штрафной изолятор в российской колонии. За четыре месяца заключенного направляли в изолятор шесть раз.

Также напомним, что 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Среди них был и Владимир Балух.