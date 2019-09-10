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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110635 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121695 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113253 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119290 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124782 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150582 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150253 просмотра

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Защита через суд будет требовать компенсации морального вреда Балуху

Защита через суд будет требовать компенсации морального вреда Балуху

Киев  •  УНН

 • 11079 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Адвокат Ольга Динзе планирует в суде требовать компенсации морального вреда украинскому активисту Владимиру Балуху, который вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми с РФ, из-за постоянного пребывания ее подзащитного в штрафном изоляторе, передает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Торжоцкий межрайонный суд Тверской области России 26 сентября должен рассмотреть жалобу защиты освобожденного из российского заключения украинского активиста из Крыма Владимира Балуха из-за его непрерывного пребывания в ШИЗО российской колонии", - говорится в сообщении.

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Адвокат Владимира Балуха сообщила о препятствиях в рассмотрении дела: "В связи с тем, что Балух отбыл из колонии вместе с личным делом, у нас откладывается судебное заседание, поскольку возникли определенные препятствия к рассмотрению. Я продолжаю действовать в этом направлении. Следующее судебное заседание у нас будет 26 сентября. Я буду уточнять исковые требования, в части возмещения морального вреда".

Напомним, что Владимира Балуха регулярно отправляли в штрафной изолятор в российской колонии. За четыре месяца заключенного направляли в изолятор шесть раз.

Также напомним, что 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Среди них был и Владимир Балух.

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