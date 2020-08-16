Защитник "Интера" о полуфинале ЛЕ: с радостью ждем возможности сыграть с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Английский 34-летний защитник итальянского “Интера” поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги Европы против “Шахтера”. Слова англичанина приводит сайт УЕФА, передает УНН.
Защитник считает, что “Интеру” лучше играть против команд типа “Шахтера”, который не находится большую часть игры в обороне.
“Если можно выбирать, лучше, конечно, не играть против команд, которые только сидят на своих воротах и защищаются. Хочется играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол. Играешь на встречных курсах, и кто лучше в конкретный день, тот и побеждает. Думаю, будет классный матч. Мы смотрели записи матчей „Шахтера“. Видели их игру с „Базелем“. Хорошая команда. Они бы не вышли в полуфинал, если бы это было не так. У нас все с радостью ждут возможности сыграть с „Шахтером“, проверить себя. Посмотрим, что будет после 90 минут игры”, — отметил бывший футболист “Манчестер Юнайтед”.
Отметим, что в январе 34-летний Янг покинул английский футбол и перешел в “Интернационале”. Вскоре он стал первым игроком сборной Англии после Дэвида Бекхэма в 2009 году, который забил в Серии А.
Добавим также, полуфинал “Шахтер” — “Интер” пройдет 17 августа.