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Захисник "Інтера" про півфінал ЛЄ: з радістю чекаємо можливості зіграти з "Шахтарем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Англійський 34-річний оборонець італійського “Інтера” поділився очікуваннями від майбутнього півфінального матчу Ліги Європи проти “Шахтаря”. Слова англійця приводить сайт УЄФА, передає УНН.

Захисник вважає, що “Інтеру” краще грати проти команд на кшталт “Шахтаря”, який не знаходиться більшу частину гри в обороні.

“Якщо можна вибирати, краще, звичайно, не грати проти команд, які тільки сидять на своїх воротах і захищаються. Хочеться грати з тими, хто віддає перевагу атакуючому футболу. Граєш на зустрічних курсах, і хто краще в конкретний день, той і перемагає. Думаю, буде класний матч. Ми дивилися записи матчів „Шахтаря“. Бачили їх гру з „Базелем“. Гарна команда. Вони б не вийшли в півфінал, якби це було не так. У нас всі з радістю чекають можливості зіграти з „Шахтарем“, знову перевірити себе. Побачимо, що буде після 90 хвилин гри”, — наголосив колишній футболіст “Манчестер Юнайтед”.

Відзначимо, що у січні 34-летний Янг покинув англійський футбол і перейшов в “Інтернаціонале”. Незабаром він став першим гравцем збірної Англії після Девіда Бекхема в 2009 році, який забив в Серії А.

Додамо також, півфінал “Шахтар” — “Інтер” пройде 17 серпня.

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