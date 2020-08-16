Захисник "Інтера" про півфінал ЛЄ: з радістю чекаємо можливості зіграти з "Шахтарем"

Захисник вважає, що “Інтеру” краще грати проти команд на кшталт “Шахтаря”, який не знаходиться більшу частину гри в обороні.

“Якщо можна вибирати, краще, звичайно, не грати проти команд, які тільки сидять на своїх воротах і захищаються. Хочеться грати з тими, хто віддає перевагу атакуючому футболу. Граєш на зустрічних курсах, і хто краще в конкретний день, той і перемагає. Думаю, буде класний матч. Ми дивилися записи матчів „Шахтаря“. Бачили їх гру з „Базелем“. Гарна команда. Вони б не вийшли в півфінал, якби це було не так. У нас всі з радістю чекають можливості зіграти з „Шахтарем“, знову перевірити себе. Побачимо, що буде після 90 хвилин гри”, — наголосив колишній футболіст “Манчестер Юнайтед”.

Відзначимо, що у січні 34-летний Янг покинув англійський футбол і перейшов в “Інтернаціонале”. Незабаром він став першим гравцем збірної Англії після Девіда Бекхема в 2009 році, який забив в Серії А.

Додамо також, півфінал “Шахтар” — “Інтер” пройде 17 серпня.