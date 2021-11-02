Защитник "Барселоны": мы мотивированы и в хорошей психологической форме

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Защитник подчеркнул важность предстоящего поединка из-за турнирного положения “сине-гранатовых”.

"Эта игра очень важна, потому что если мы выиграем, наша судьба в группе снова будет в наших руках. Все мы знаем, насколько это будет трудно, учитывая далекий переезд и погоду. На нашем поле они усложнили нам жизнь и на выезде вряд ли будет иначе. Однако команда готова морально и физически”, — начал Гарсия.

Также футболист уверен в новом наставнике клуба Серхи Бархуани.

“Серхи помогает команде. Он должен сделать нас сильнее — у нас были результаты, которые были против нас, но я уверен, что с некоторыми изменениями от тренера, при условии, что мы получим несколько хороших результатов, мы будем расти как команда”, — сообщил футболист.

О состоянии команды: "команда находится в хорошей психологической форме даже несмотря на то, что сейчас не самый лучший период. Мы мотивированы, и мы хотим изменить ситуацию к лучшему”.

Напомним

Перед матчем с киевлянами Рональд Куман покинул пост главного тренера “Барселоны”.