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Захисник "Барселони про гру з "Динамо": ми вмотивовані та в гарній психологічній формі

Київ • УНН

 • 13598 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Захисник іспанської "Барселони" Ерік Гарсія поділився очікуваннями від повторної зустрічі з київським "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Динамо".

Захисник "Барселони про гру з "Динамо": ми вмотивовані та в гарній психологічній формі

Цитата

Оборонець підкреслив важливість майбутнього поєдинку через турнірне положення “синьо-гранатових”.
“Ця гра дуже важлива, бо якщо ми виграємо, наша доля в групі знову буде в наших руках. Усі ми знаємо, наскільки це буде важко з огляду на далекий переїзд та погоду. На нашому полі вони ускладнили нам життя і на виїзді навряд чи буде інакше. Проте команда готова морально та фізично”, — розпочав Гарсія.

Також футболіст впевнений у новому наставнику клубу Серхі Бархуані.

“Серхі допомагає команді. Він має зробити нас сильнішими — у нас були результати, які були проти нас, але я впевнений, що з деякими змінами від тренера, за умови, що ми здобудемо кілька хороших результатів, ми зростатимемо як команда”, — повідомив футболіст.

Про стан команди: “команда знаходиться в хорошій психологічній формі навіть незважаючи на те, що зараз не найкращий період. Ми вмотивовані, і ми хочемо змінити ситуацію на краще”.

Нагадаємо

Перед матчем з киянами Рональд Куман залишив посаду головного тренера “Барселони”.

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