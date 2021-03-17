Задержанный в Крыму "агент" оказался украинским журналистом

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай осудил задержание и арест в аннексированном Крыму сотрудника Радио Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко, передает УНН со ссылкой на издание.

Цитата

"В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", - заявил Джейми Флай.

Что предшествовало

16 марта в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что Владиславу Есипенко, задержанному в оккупированном Крыму 10 марта, инкриминируют сбор информации "в интересах спецслужб Украины", в частности Службы внешней разведки.

Как утверждают в ФСБ, Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".

Служба внешней разведки Украины в ответе на запрос проекту Радио Свобода Крым.Реалии заявила, что "не комментирует провокации российских спецслужб".

Впоследствии на странице СВР в фейсбуке появилось сообщение, в котором сказано, что ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.

"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачения разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике. Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма - это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова", - отметили в СВР.

Правозащитники заявили, что Есипенко не дают доступа к независимому адвокату, и призвали освободить его.

Есипенко арестовали до 11 мая.

Украинские Национальные Новости

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