Западная Украина встретит май с заморозками
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В ночь на 1 мая в западных областях Украины ожидаются заморозки 0-2 градуса по Цельсию. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины на Facebook, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 1 мая ночью в западных областях Украины на поверхности почвы местами заморозки 0-2 ° С", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на выходные в большинстве областей Украины будет преобладать высокое атмосферное давление, сухая воздушная масса и комфортная температура воздуха.