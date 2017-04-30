Західна Україна зустріне травень із заморозками
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У ніч на 1 травня в західних областях України очікуються заморозки 0-2 градуси за Цельсієм. Про це йдеться в повідомленні ДСНС України на Facebook, передає УНН.
“За даними Укргідрометцентру, 1 травня вночі у західних областях України на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°С”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, вихідними у більшості областей України переважатиме високий атмосферний тиск, суха повітряна маса та комфортна температура повітря.