Грозит 12 лет. Против Садового открыли дело за незаконную продажу земли под индустриальный парк - журналист

Детали

“Дело земельного участка под индустриальный парк вблизи Львова тянется уже почти 10 лет. Как писали тогда СМИ, в 2015 году Львовский городской совет по настоянию мэра принял ряд сомнительных решений по наделу площадью 23,5 га в промышленной зоне «Рясне-2». Во-первых, под большим вопросом было право собственности города на этот участок, где находились паи около 300 жителей Рава-Рясной громады, хотя Львов считал эту территорию своей. Во-вторых, решения о выделении этого участка сначала в аренду, а затем и выставление на продажу для создания индустриального парка – также были очень спорными: от банального нарушения процедур, недостатка нужных подписей до манипуляций с условиями работы парка и договоров пользования”, написал блогер.

По его словам, продажу провели без конкурса по заниженной минимум на 40 млн грн цене (по другим данным – на 90 млн грн). Поскольку участок был продан, а не сдан в аренду, то запланированные арендные платежи в бюджет не поступали – а это еще 35 млн грн. убытков с учетом инфляции. Из-за того, что инвестор так и не смог начать строительство, и соответственно, не выполнил бизнес-план – не были созданы рабочие места и не были уплачены налоги в бюджеты всех уровней в сумме около 2 млрд грн.

В ноябре 2019 года Садовому, а также профильным "земельным" чиновникам ЛГС детективы НАБУ вручили подозрение по уголовному делу 12015140350000942 от 21.07.2015 года. Его обвиняли в присвоении, растрате имущества, злоупотреблении властью и подделке документов. Садовый тогда обвинил государство в давлении на инвестора. Дело закрыли в начале полномасштабного вторжения, 3 марта. “Как утверждают люди в окружении Садового – в хаосе первых недель большой войны хотели успеть как можно быстрее выйти "сухими из воды" – до того, как все оправятся и назначат нового директора НАБУ (каденция Артема Сытника подошла к концу в апреле 2022 года)”, написал Горковенко.

Во время судебной тяжбы участок перекупила инвестиционная компания Dragon Capital. “Слухи на рынке ходили разные: от того, что объект изначально собирался купить Томаш Фиала, до того, что Садовый предоставил личные гарантии владельцу "драгонов", что разрулит ситуацию с уголовным производством и можно будет строить”, - говорит блогер.

В ноябре 2021 года началось строительство. Его планируют завершить до конца 2023 года.

“Как стало известно из источников в правоохранительных органах, без подозрения и персонального уголовного дела Андрей Садовый ходил всего полтора года. Ведь 13 сентября 2023 года Государственным бюро расследований внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований сообщение под №62023000000000791 по фактам злоупотребления городским головой Львова своим служебным положением – снова по делу о незаконной продаже земельного участка в промзоне "Рясне-2". Очевидно, что наработки Национального антикоррупционного бюро не останутся без внимания. Судя по имеющимся данным, следователи нашли гораздо больше нарушений в процедуре выделения и продажи участка. И могут поставить вопрос если не о возвращении его в собственность города, то возмещении нанесенного ущерба, исчисляемого сотнями миллионов гривен. … Теперь Андрею Садовому реально грозит от 7 до 12 лет тюрьмы”, - пишет Горковенко.

Блогер добавляет, что в свете текущих обвинений со стороны международных партнеров и ряда внутренних коррупционных скандалов – ответы на такие подозрения должны быть максимально жесткими. “Даже если со времени хищения средств общины прошло уже 8 лет и все должны были бы забыть об этом и "тихонько уйти в лес", - иронизирует он.