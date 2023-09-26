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Загрожує 12 років. Проти Садового відкрили справу за незаконний продаж землі під індустріальний парк - журналіст

Загрожує 12 років. Проти Садового відкрили справу за незаконний продаж землі під індустріальний парк - журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Мерові Львова Андрієві Садовому загрожує до 12 років ув’язнення за звинуваченнями, які йому можуть висунути в рамках нового кримінального провадження щодо незаконного продажу земельної ділянки під індустріальний парк на околиці міста. Йдеться про справу, яку на початку вересня відкрило Державне бюро розслідувань. Самі ж факти зловживань мали місце ще в 2015 році, написав у блозі журналіст Володимир Горковенко, передає УНН.

Деталі

“Справа земельної ділянки під індустріальний парк поблизу Львова тягнеться уже майже 10 років. Як писали тоді ЗМІ, у 2015 році Львівська міська рада за наполяганням мера ухвалила низку сумнівних рішень щодо наділу площею 23,5 га в промисловій зоні «Рясне-2». По-перше, під великим питанням було право власності міста на цю ділянку, де знаходилися паї близько 300 мешканців Рава-Рясної громади, хоча Львів вважав цю територію своєю. По-друге, рішення про виділення цієї ділянки спочатку в оренду, а потім і виставлення на продаж для створення індустріального парку – також були дуже спірними: від банального порушення процедур, нестачі потрібних підписів до маніпуляцій з умовами роботи парку і договорів користування”, написав блогер.

За його словами, продаж провели без конкурсу за заниженою щонайменше на 40 млн грн ціною (за іншими даними – на 90 млн грн). Оскільки ділянку було продано, а не здано в оренду, то заплановані орендні платежі в бюджет не надходили – а це ще 35 млн грн. збитків з урахуванням інфляції. Через те, що інвестор так і не зміг розпочати будівництво, і відповідно, не виконав бізнес-плану – не було створено робочі місця і не були сплачені податки в бюджети всіх рівнів у сумі близько 2 млрд грн.

В листопаді 2019 року Садовому, а також профільним "земельним" чиновникам ЛМР детективи НАБУ вручили підозру у кримінальній справі 12015140350000942 від 21.07.2015 року. Йому закидали привласнення, розтрату майна, зловживання владою та підробку документів. Садовий тоді звинуватив державу у тиску на інвестора. Справу закрили на початку повномасштабного вторгнення, 3 березня. “Як стверджують люди в оточенні Садового – в хаосі перших тижнів великої війни хотіли встигнути якомога швидше вийти "сухими з води" – до того, як всі оговтаються і призначать нового директора НАБУ (каденція Артема Ситника добігла кінця у квітні 2022 року)”, написав Горковенко.

Під час судової тяганини ділянку перекупила інвестиційна компанія Dragon Capital. “Чутки на ринку ходили різні: від того, що об'єкт від початку збирався купити Томаш Фіала, до того, що Садовий надав особисті гарантії власнику "драгонів", що розрулить ситуацію з кримінальним провадженням і можна буде будувати”, - каже блогер.

В листопаді 2021 року розпочалось будівництво. Його планують завершити до кінця 2023 року.

“Як стало відомо із джерел у правоохоронних органах, без підозри і персональної кримінальної справи Андрій Садовий ходив усього півтора роки. Адже 13 вересня 2023 року Державним бюро розслідувань внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань повідомлення за №62023000000000791 за фактами зловживання міським головою Львова своїм службовим становищем – знову у справі про незаконний продаж земельної ділянки в промзоні "Рясне-2". Очевидно, що напрацювання Національного антикорупційного бюро не залишаться без уваги. Судячи з наявних даних, слідчі знайшли набагато більше порушень у процедурі виділення і продажу ділянки. І можуть поставити питання якщо не про повернення її у власність міста, то відшкодування завданих збитків, які обчислюються сотнями мільйонів гривень. … Тепер Андрію Садовому реально загрожує від 7 до 12 років в'язниці”, - пише Горковенко.

Блогер додає, що в світлі поточних звинувачень з боку міжнародних партнерів та низки внутрішніх корупційних скандалів – відповіді на такі підозри мають бути максимально жорсткими. “Навіть якщо з часу розкрадання коштів громади пройшло уже 8 років і всі мали б забути про це і "тихенько піти в ліс"”, - іронізує він.

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