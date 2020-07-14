Загадочно пропавшую звезду сериала "Хор" нашли мертвой

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Тело актрисы, звезды сериала "Хор" Найи Риверы нашли на дне озера Пиру в американском штате Калифорния. На прошлой неделе ее объявили пропавшей без вести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.

Поисковая операция продолжалась почти неделю. В конце концов в понедельник спасатели, которые работали с подводными локаторами, нашли в озере тело, которое позже идентифицировали как тело 33-летней актрисы.

"С учетом места, где обнаружили тело, его состояния и физических характеристик, найденной одежды, а также принимая во внимание, что в этом районе не было сообщений об исчезновении других людей, - мы уверены, что найденное тело принадлежит Найи Ривере", - сказал шериф округа Вентура Билл Аюб.

Как отметил шериф, нет оснований говорить, что смерть актрисы была результатом чьего-то злого умысла, или что она покончила с собой.

Ная Ривера исчезла 8 июля, в тот день она взяла в аренду лодку и отправилась вместе с сыном на прогулку по озеру Пиру северо-западнее Лос-Анджелеса. Через 3 часа после начала прогулки ее четырехлетнего сына нашли люди, которые были на другой лодке. Он спал, и на нем спасательный жилет. Мальчик рассказал, что они плавали с актрисой, но "мама в лодку не вернулась".

Официальный представитель местной полиции Кевин Донохью сообщил ВВС, что 4-летний сын актрисы видел, как его мать "исчезла под водой".

Поиски осложнялись тем, что в озере много водорослей, которые скрыли место, где было ее тело.

Напомним, жена Джона Траволты умерла от рака.

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