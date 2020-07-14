Загадково зниклу зірку серіалу "Хор" знайшли мертвою

Пошукова операція тривала майже тиждень. Зрештою у понеділок рятувальники, які працювали з підводними локаторами, знайшли в озері тіло, яке пізніше ідентифікували як тіло 33-річної актриси.

"З урахуванням місця, в якому виявили тіло, його стану і фізичних характеристик, знайденого одягу, а також беручи до уваги, що в цьому районі не було повідомлень про зникнення інших людей, - ми впевнені, що знайдене тіло належить Наї Рівері", - сказав шериф округу Вентура Білл Аюб.

Як зазначив шериф, немає підстав говорити, що смерть актриси була результатом чийогось злого умислу, або що вона наклала на себе руки.

Ная Рівера зникла 8 липня, в той день вона взяла в оренду човен і вирушила разом з сином на прогулянку по озеру Піру на північний захід від Лос-Анжелеса. Через три години після початку прогулянки її чотирирічного сина знайшли люди, які були на іншому човні. Він спав, і на ньому був рятувальний жилет. Хлопчик розповів, що вони плавали з актрисою, але "мама в човен не повернулася".

Офіційний представник місцевої поліції Кевін Донохью повідомив ВВС, що 4-річний син актриси бачив, як його мати "зникла під водою".

Пошуки ускладнювалися тим, що в озері багато водоростей, які приховали місце, де було її тіло.

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