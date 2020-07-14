Загадково зниклу зірку серіалу "Хор" знайшли мертвою

ukru
Ексклюзив
08:24 • 46923 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 99137 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 103835 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165504 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137519 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146531 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147878 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129257 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183234 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126280 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 143488 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 124269 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 110492 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110706 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 88534 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 46845 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 99041 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 103812 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 88470 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131774 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104653 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105248 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122976 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139507 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137544 перегляди
Актуальне
Загадково зниклу зірку серіалу "Хор" знайшли мертвою

Загадково зниклу зірку серіалу "Хор" знайшли мертвою

Київ • УНН

 • 29016 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Тіло акторки, зірки серіалу "Хор" Наї Рівери знайшли на дні озера Піру в американському штаті Каліфорнії. Минулого тижня її оголосили зниклою безвісти. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Пошукова операція тривала майже тиждень. Зрештою у понеділок рятувальники, які працювали з підводними локаторами, знайшли в озері тіло, яке пізніше ідентифікували як тіло 33-річної актриси.

"З урахуванням місця, в якому виявили тіло, його стану і фізичних характеристик, знайденого одягу, а також беручи до уваги, що в цьому районі не було повідомлень про зникнення інших людей, - ми впевнені, що знайдене тіло належить Наї Рівері", - сказав шериф округу Вентура Білл Аюб.

Як зазначив шериф, немає підстав говорити, що смерть актриси була результатом чийогось злого умислу, або що вона наклала на себе руки.

Ная Рівера зникла 8 липня, в той день вона взяла в оренду човен і вирушила разом з сином на прогулянку по озеру Піру на північний захід від Лос-Анжелеса. Через три години після початку прогулянки її чотирирічного сина знайшли люди, які були на іншому човні. Він спав, і на ньому був рятувальний жилет. Хлопчик розповів, що вони плавали з актрисою, але "мама в човен не повернулася".

Офіційний представник місцевої поліції Кевін Донохью повідомив ВВС, що 4-річний син актриси бачив, як його мати "зникла під водою".

Пошуки ускладнювалися тим, що в озері багато водоростей, які приховали місце, де було її тіло.

Нагадаємо, дружина Джона Траволти померла від раку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32