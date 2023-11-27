Забастовка польских перевозчиков: 25 украинских водителей заявили, что хотят эвакуироваться

О желании эвакуироваться заявили 25 водителей, которые застряли на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Детали

На вопрос, сколько водителей грузовиков, которые застряли на границе Польши и Украины заявили о желании эвакуироваться, в пресс-службе ведомства ответили: "25".

Дополнение

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин, комментируя сбор данных для эвакуации украинских водителей, застрявших на границе с Польшей из-за блокады, отмечает, что нужно решить много технических вопросов. В частности, где будут стоять грузовики, кто будет охранять груз.

24 ноября был начат сбор данных для эвакуации украинских водителей, которые застряли на границе с Польшей из-за блокады польских перевозчиков.

На украинско-польской границе, где продолжается забастовка польских перевозчиков, умерло два водителя.