За восемь месяцев на границе изъяли 300 единиц незаконного оружия

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 10956 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 24679 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 32623 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 32323 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99115 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86881 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96650 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124057 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115887 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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За восемь месяцев на границе изъяли 300 единиц незаконного оружия

За восемь месяцев на границе изъяли 300 единиц незаконного оружия

Киев  •  УНН

 • 11680 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. С 11 апреля по 30 ноября текущего года в рамках совместной специальной пограничной операции "Граница-2017" были задержаны более 520 незаконных мигрантов, изъято 300 единиц оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В результате операции всего было задержано более 520 незаконных мигрантов, 1,3 тысячи нарушителей государственной границы и почти 930 человек за нарушение пограничного режима. В пропуске через государственную границу отказано почти 1000 потенциальным нелегальным мигрантам", - говорится в сообщении.

Кроме того, обнаружено и изъято 2,2 миллиона пачек сигарет, 139 килограммов наркотических средств, 300 единиц оружия, около 1,7 тысячи боеприпасов. Было выявлено 76 поддельных и более 430 недействительных документов. Также задержаны 47 человек, которые пытались переместить сигареты с использованием гидрокостюмов.

Указано, что кроме украинских ведомств и служб к этим мероприятиям привлекались ресурсы пограничных ведомств Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы и международных организаций, таких как Европейское агентство FRONTEX, Миссия ЕС EUBAM, INTERPOL, EUROPOL.

Напомним, с начала либерализации визового режима для Украины с Евросоюзом, 341 тысяча украинцев воспользовалась безвизом с ЕС во время путешествий.

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