За восемь месяцев на границе изъяли 300 единиц незаконного оружия

"В результате операции всего было задержано более 520 незаконных мигрантов, 1,3 тысячи нарушителей государственной границы и почти 930 человек за нарушение пограничного режима. В пропуске через государственную границу отказано почти 1000 потенциальным нелегальным мигрантам", - говорится в сообщении.

Кроме того, обнаружено и изъято 2,2 миллиона пачек сигарет, 139 килограммов наркотических средств, 300 единиц оружия, около 1,7 тысячи боеприпасов. Было выявлено 76 поддельных и более 430 недействительных документов. Также задержаны 47 человек, которые пытались переместить сигареты с использованием гидрокостюмов.

Указано, что кроме украинских ведомств и служб к этим мероприятиям привлекались ресурсы пограничных ведомств Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы и международных организаций, таких как Европейское агентство FRONTEX, Миссия ЕС EUBAM, INTERPOL, EUROPOL.

Напомним, с начала либерализации визового режима для Украины с Евросоюзом, 341 тысяча украинцев воспользовалась безвизом с ЕС во время путешествий.