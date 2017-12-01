За вісім місяців на кордоні вилучили 300 одиниць незаконної зброї

"У результаті операції загалом було затримано більше 520 незаконних мігрантів, 1,3 тисячі порушників державного кордону та майже 930 осіб за порушення прикордонного режиму. В пропуску через державний кордон відмовлено майже 1 тисячі потенційним нелегальним мігрантам", - йдеться у повідомленні.

Крім того, виявлено та вилучено 2,2 мільйона пачок цигарок, 139 кілограмів наркотичних засобів, 300 одиниць зброї, близько 1,7 тисячі боєприпасів. Було виявлено 76 підроблених та понад 430 недійсних документів. Також затримано 47 осіб, які намагалися перемістити сигарети з використанням гідрокостюмів.

Вказано, що окрім українських відомств і служб до цих заходів залучалися ресурси прикордонних відомств Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, та Молдови і міжнародних організацій, таких як Європейське агентство FRONTEX, Місія ЄС EUBAM, INTERPOL, EUROPOL.

Нагадаємо, з початку лібералізації візового режиму для України з Євросоюзом, 341 тисяча українців скористалася безвізом з ЄС під час подорожей.