За эти сутки зафиксировано самое интенсивное ведение огня по украинским позициям за последний год

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год, начиная с февраля 2016 г. Он также отметил, что в результате вражеских обстрелов и попыток прорыва нашей обороны, только за последние сутки по украинским позициям выпущено более 2 тыс. снарядов и мин, 3 военных погибли, 16 - получили ранения.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что террористические группировки уже открыто применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки, и "активно используют реактивные системы залпового огня".

"Военные преступники, которые непосредственно поддерживаются и управляются из Кремля, осуществляли прицельный огонь по гражданским объектам, в частности по центру Авдеевки (по палаточному городку, где постоянно питаются и греются жители города, по школе, где действует пункт сбора гуманитарной помощи и т.п.)" - сказал он, добавив, что в результате обстрела были вновь повреждены коммуникации и инфраструктура города.

А.Турчинов сообщил, что от артудары боевиков гуманитарных объектах в Авдеевке пострадали люди: погиб водитель автомобиля ГосЧС, ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки. Кроме того, ранения получил фотокорреспондент из Великобритании. На территории Авдеевки повреждено 76 жилых домов (из них 69 - частные и 7 - многоквартирные). Кроме того, российские гибридные войска обстреляли гражданские объекты в Марьинке, Красногоровке, Галициновке, Сартане и в других населенных пунктах. Так, на территории Марьинского района повреждено 11 жилых домов и школа № 1 города Марьинка.

"Украинская разведка зафиксировала увеличение количества военной техники (танков, САУ, реактивных систем залпового огня), боеприпасов, оружия и российских военных, которые попадают на оккупированную территорию Донбасса через неконтролируемые участки границы", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что это свидетельствует о намерениях военно-политического руководства РФ о дальнейшей эскалации боевых действий на востоке Украины.

А.Турчинов отметил также, что эта эскалация "совпала" с лживыми и агрессивными заявлениями Путина о событиях в Донбассе, что лишний раз подтверждает, кто непосредственно отвечает за кровавые преступления и попытку, перечеркнув Минские договоренности, перейти к полномасштабным военным действиям.

"Украина готова предоставить международным наблюдателям и международному сообществу все необходимые доказательства агрессивных действий и военных преступлений российских гибридных войск против украинцев", - сказал А.Турчинов, отметив, что все преступники должны быть наказаны.

Напомним, как сообщал УНН, обстрелов в Авдеевке сейчас нет.

Также напомним, что с момента обострения ситуации в районе Авдеевки погибли 10 военнослужащих ВСУ.