За то, что происходит на территории рф, отвечает режим путина - Андрей Юсов

В событиях, которые происходили на территории России, в том числе и атаки на их военные объекты и НПЗ, отвечать должен режим Путина, об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в интервью "Голосу Америки", пишет УНН.

Танки, которые стреляют по нашим городам, сами по себе не ездят - их заправляют топливом. И это "топливо смерти" помогает путину уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, наши города и села - говорит Андрей Юсов.

По его словам, уже тысячи ракет выпущены по украинским объектам, в том числе по топливно-энергетическому комплексу, энергетическим объектам, украинским НПЗ, в последнее время - объектам газовой сферы.

Два года - это тот постоянный террор, который осуществляет путин против Украины. Было бы очень странно, если бы эта война велась только на территории Украины - отметил представитель ГУР МОУ.

Он добавил, что войну на территорию россии путин и его приспешники перенесли сами "

Официальная Украина не комментировала и не подтверждала собственно события на территории самой рф. За то, что происходит на территории рф, отвечает режим путина - сообщил Андрей Юсов.

Напомним,

Украинский беспилотник дальнего радиуса действия попал в крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, Татарстан, и вызвал пожар. Это совместная операция СБУ и ГУР Украины.