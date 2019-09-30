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За неделю корью заболели более 80 человек

Киев • УНН

 • 8581 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В течение недели корью в Украине заболели 84 человека: 36 взрослых и 48 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

За неделю корью заболели более 80 человек

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Украины, в течение 39-й недели 2019 года корью заболели 84 человека - 36 взрослых и 48 детей", - говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, с 19 до 26 сентября больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Винницкой (18 больных: 2 взрослых и 16 детей), г. Киев (15: 7 взрослых и 8 детей), Днепропетровской (9: 8 взрослых и 1 ребенок) , Закарпатской (9 детей), Одесской (6: 2 взрослых и 4 детей) областях.

С начала года - с 28 декабря 2018 года до 26 сентября 2019 года - корью, по данным центра, заболели 57 982 человека: 27 465 взрослых и 30 517 детей, а от осложнений кори умерли 20 человек.

"В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 115 000 человек, 41 из которых умерла", - добавили в ЦОЗ.

Напомним, на прошлой неделе корью заболели 97 человек.

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