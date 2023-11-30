За сутки в Одесской области восстановили свет еще в 119 населенных пунктах - Кипер

За последние сутки энергетики вернули свет в 119 городов и поселков Одесской области. Без электроэнергии остается еще 109 населенных пунктов. Об этом в своем tg-канале сообщил Олег Кипер, передает УНН.

По состоянию на 08:00 в Одесской области без электроэнергии остается 109 населенных пунктов. За последние сутки подключено 119 городов и поселков. Энергетики ДТЭК работают круглосуточно - сообщил он.

Кипер добавил, что сейчас в регионе открыто 364 пункта несокрушимости. Там, пока идут работы, можно погреться, зарядить телефон, выпить горячего чая и воспользоваться интернетом, информирует глава ОВА.

Напомним, в результате лютой непогоды в Одесской области без электроэнергии были более 300 населенных пунктов.

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На утро в Украине нет сложных погодных условий, проезд по основным дорогам есть. при этом без света из-за непогоды остаются 191 населенный пункт в девяти областях.